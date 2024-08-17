Від багатоповерхівки залишилось кілька стін: моторошні кадри удару РФ по недобудові у Мирнограді (фото, відео)
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Місто за 6 км від лінії фронту
Російські окупанти у суботу, 17 серпня, вдарили по недобудованій дев'ятиповерхівці у прифронтовому Мирнограді. Наразі відомо вже про 1 загиблого та 4 поранених.
Як зазначають у мережі місцеві канали, потужний вибух пролунав ввечері. Деякі ЗМІ стверджують, що багатоповерхівка була жила, але кореспондент "Телеграфу" спростовує цю інформацію. Адже будівля була не добувана та не введена в експлуатацію.
Фото зруйнованої вщент будівлі вже публікують в мережі. Від дев'ятиповерхівки залишилось цього кілька стін.
На кардах відео видно, що вибух також зачепив магазин АТБ та поруч розташовані багатоповерхівки. У них повилітали вікна, а фасад побило уламками.
Зауважимо, що АТБ з початку війни у цьому районі міста не працює і зачинене.
Наразі триває рятувальна операція та ліквідація наслідки удару росіян. Додамо, що Мирноград за 6,7 км від лінії фронту.
Нагадаємо, нещодавно кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов відвідував Мирноград, у якому жителі розповіли про життя під обстрілами та наближення лінії фронту. Також показали, як зараз виглядає побите російськими ракетами місто.
Раніше "Телеграф" писав, що в Мирнограді місцева влада закупила "зуби дракона" на 32 млн грн, але строк поставки кінець року. Водночас від фронту до міста залишилось менше ніж 7 км.