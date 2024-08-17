Такое карается пожизненным: Украина отреагировала на жестокую казнь военного в России

Инцидент произошел якобы в Белгородской области

Украина начала расследование вероятного убийства украинского военного по факту распространения видео с обезглавлением. Преступникам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Как отмечает Офис Генерального прокурора, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Заметим, что 16 августа в сети появилось видео, на котором российский военный демонстрирует отрезанную голову якобы украинского военного, насаженную на пик. На фоне этого правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств.

"Распространение представителями РФ такого видео в очередной раз свидетельствует об их полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

В то же время, в сети уже назвали имя российского военного, который, вероятно, велел обезглавить нашего бойца. Инцидент якобы произошел в Белгородской области под руководством россиянина с позывным "Пушкарь".

Официального подтверждения этой информации еще нет. Однако досудебное расследование уже начато.

Недавно "Телеграф" побывал в Судже на Курщине, где пообщался с местными, сделавшими откровенные признания о войне.