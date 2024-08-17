Таке карається довічним: Україна відреагувала на жорстоку страту військового в Росії

Інцидент стався нібито у Бєлгородській області

Україна розпочала розслідування ймовірного вбивства українського військового за фактом поширення відео з обезголовленням. Злочинцям інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Як зазначає Офіс Генерального прокурора, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, яка передбачає довічне ув'язнення або позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Зауважимо, що 16 серпня у мережі з'явилось відео, на якому російський військовий демонструє відрізану голову нібито українського військового, насаджену на пік. На тлі цього правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, які спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

"Поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права", — йдеться у повідомлені.

Водночас, у мережі вже назвали ім'я російського військового, який, ймовірно, відав наказ обезголовити нашого бійця. Інцидент нібито відбувся в Бєлгородській області під керівництвом росіянина з позивним "Пушкарь".

Офіційного підтвердження цієї інформації ще немає. Проте досудове розслідування вже розпочато.

Нещодавно "Телеграф" побував в Суджі на Курщині, де поспілкувався з місцевими, які зробили відверті зізнання про війну.