Що відбувається у Тернополі після "прильоту": куди влучили і чи є поранені (ексклюзивні фото)

Усе місто затягнуло чорним димом

В ніч з 19 на 20 серпня Тернопіль пережив атаку російськими "шахедами". Близько третьої ночі ворожий дрон влучив у промисловий об’єкт в одному з мікрорайонів на околиці міста. Розпочалась пожежа паливно-мастильних резервуарів, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Звук вибуху був настільки сильним, що його чули в усіх мікрорайонах обласного центру, а також на околиці і навіть розташованих неподалік селах. Відразу за кілька хвилин після вибуху місцеві мешканці побачили стовп диму.

"Чули, як шахеди літали над головою. Спали з відчиненими вікнами, а воно як вгатить, аж підскочили! Люди повибігали на вулицю, адже небо через пожежу було світлим як вдень. Через кілька хвилин уже все було в диму", — розповідає у коментарі "Телеграфу" тернополянин Андрій.

Попросили не виходити на вулиці

Як стало відомо, протягом години після пожежі тернополяни уже могли відчути запах горілого у повітрі. Проте згодом запах зник. Втім, міський голова Тернополя закликав мешканців кількох мікрорайонів міста не виходити з дому і зачинити вікна. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб також попросили залишатись вдома та не випускати дітей на вулицю без потреби. Станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі немає, адже часточки пішли у високі шари атмфосфери. Втім, вони будуть поступово розсіюватись, тому заміри проводитимуть увесь день, повідомила на брифінгу журналістам генеральна директорка центру Оксана Чайчук. Наразі хмара рухається за вітром на південний захід, тому якість повітря будуть контролювати і в області.

Куди поцілили та чи є постраждалі

Як повідомив виконувач обов’язків начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко, росіяни поцілили у місце зберігання пального. На щастя, без постраждалих. Усі відповідні служби одразу виїхали на місце.

Начальник Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей повідомив, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 3 ночі. На місці пожежі працюють близько 90 осіб особового складу, 20 одиниць техніки. Залучали також пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

Яка ситуація зараз

Як стало відомо "Телеграфу", станом на зараз густу хмару диму видно майже в усіх мікрорайонах міста. У наближених районах небо і зовсім затягнуте смогом — у квартирах темно.

У ДСНС показали процес ліквідації наслідків пожежі на промисловому об’єкті. На фото видно, що пожежа масштабна.

Тернопіль на карті

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві вранці прогриміли вибухи. Окупанти атакували українську столицю ракетами.