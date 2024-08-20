Что происходит в Тернополе после "прилета": куда попали и есть ли раненые (эксклюзивные фото)

Весь город затянуло черным дымом

В ночь с 19 на 20 августа Тернополь пережил атаку российскими "шахедами". Около трех ночи вражеский дрон попал в промышленный объект в одном из микрорайонов на окраине города. Начался пожар горюче-смазочных резервуаров, сообщает корреспондент "Телеграфа".

Звук взрыва был настолько сильным, что его слышали во всех микрорайонах областного центра, а также на окраине и даже вблизи сел. Сразу через несколько минут после взрыва местные жители увидели столб дыма.

"Слышали, как шахеды летали над головой. Спали с открытыми окнами, а оно как шандарахнет, аж подскочили! Люди выбежали на улицу, ведь небо из-за пожара было светлым как днем. Через несколько минут уже все было в дыму", — рассказывает в комментарии "Телеграф" тернополянин Андрей.

Попросили не выходить на улицы

Как стало известно, в течение часа после пожара жители Тернополя уже могли почувствовать запах горелого в воздухе. Однако впоследствии запах исчез. Впрочем, городской голова Тернополя призвал жителей нескольких микрорайонов города не выходить из дома и закрыть окна. В областном центре контроля и профилактики болезней также попросили оставаться дома и не выпускать детей на улицу без надобности.

По состоянию на сейчас превышения вредных веществ в воздухе нет, ведь дольки пошли в высокие слои атмосферы. Впрочем, они будут постепенно рассеиваться, поэтому замеры будут проводить весь день, сообщила на брифинге журналистам генеральный директор центра Оксана Чайчук. Облако движется по ветру на юго-запад, поэтому качество воздуха будут контролировать и в области.

Куда попали и есть ли пострадавшие

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Тернопольской ОВА Виктор Устенко, россияне попали в место хранения горючего. К счастью, без пострадавших. Все соответствующие службы выехали на место.

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей сообщил, что спасатели получили сообщение о пожаре около 3 ночи. На месте пожара работает около 90 человек личного состава, 20 единиц техники. Привлекали также пожарные поезда из Тернополя и Львова.

Какая ситуация сейчас

Как стало известно "Телеграфу", на сегодня густое облако дыма видно почти во всех микрорайонах города. В приближенных районах небо и совсем затянутое смогом – в квартирах темно.

В ГСЧС показали процесс ликвидации последствий пожара на промышленном объекте. На фото видно, что пожар масштабен.

Тернопіль на карте

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве утром прогремели взрывы. оккупанты атаковали украинскую столицу ракетами.