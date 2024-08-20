Тернополь после ночного взрыва накрыло смогом: жителей просят не выходить на улицу без острой нужды (фото и видео)

Город поднялся на первую строчку по загрязненности воздуха в Украине

Во время российской атаки "шахедами" на Украину в ночь на вторник, 20 августа, прогремел взрыв в Тернополе. На его месте возник пожар, качество воздуха в городе резко ухудшилось, жителей просят не выходить на улицу без необходимости.

Как сообщила Тернопольская ОВА в Telegram в 7:13, на месте пожара работают сотрудники службы ГСЧС и полиции.

"Без необходимости не выходите из дома, максимально ограничите пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные с улицы. В Тернопольском районе производятся замеры качества воздуха", — призвали в ОВА.

Над городом с ночи висит дым. Фото смога публикуют местные паблики. По состоянию на 9 часов утра 20 августа Тернополь поднялся на первую строчку по загрязненности воздуха среди городов Украины.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что особенная опасность существует для жителей массивов Дружба, Куткивцы, Пронятин, Новый Свет и Белая. Он призвал их закрыть окна, так как в воздухе ощущается запах гари.

Позже он добавил, что к тушению пожара привлекли более 90 спасателей и более 20 единиц техники. Также привлечены 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова.

"К счастью, никто из людей не пострадал. По состоянию на сейчас превышение вредных веществ в воздухе и воде не обнаружено. Я благодарю всех за оперативное реагирование. Прошу тернополян ограничить пребывание на улице, по возможности закрыть окна в помещениях, пока идет тушение пожара", — отметил Надал.

На брифинге по поводу взрыва начальник службы чрезвычайных ситуаций рассказал, что россияне атаковали одно из предприятий Тернополя. По его словам, "во время воздушной тревоги произошло попадание вражеского предмета в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы". Вспыхнул пожар, который уже локализован, пострадавших нет. Продолжается гашение пожара.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 20 августа российские оккупанты запустили по Киеву ударные дроны. А утром они совершили повторную атаку, но уже с применением крылатых ракет.