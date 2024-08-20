Тернопіль після нічного вибуху накрило смогом: мешканців просять не виходити на вулицю без гострої потреби (фото та відео)

Місто піднялося на перший рядок із забрудненості повітря в Україні

Під час російської атаки "шахедами" на Україну в ніч проти вівторка, 20 серпня, пролунав вибух у Тернополі. На його місці виникла пожежа, якість повітря у місті різко погіршилася, мешканців просять не виходити на вулицю без потреби.

Як повідомила Тернопільська ОВА у Telegram о 7:13, на місці пожежі працюють співробітники служби ДСНС та поліції.

"Без необхідності не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, закрийте вікна у приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з вулиці. У Тернопільському районі виробляються виміри якості повітря", — закликали до ОВА.

Над містом із ночі висить дим. Фото смогу публікують місцеві пабліки. Станом на 9 годину ранку 20 серпня Тернопіль піднявся на перший рядок із забрудненості повітря серед міст України.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що особлива небезпека існує для мешканців масивів Дружба, а також Кутківці, Пронятин, Новий Світ та Біла. Він закликав їх зачинити вікна, тому що в повітрі відчувається запах гару.

Пізніше він додав, що до гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

"На щастя, ніхто з людей не постраждав. Станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено. Я дякую всім за оперативне реагування. Прошу тернополян обмежити перебування надворі, за можливості закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі", — зазначив Надал.

На брифінгу з приводу вибуху начальник служби надзвичайних ситуацій розповів, що росіяни атакували одне із підприємств Тернополя. За його словами, "під час повітряної тривоги сталося потрапляння ворожого предмета до однієї з ємностей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали". Спалахнула пожежа, яку вже локалізовано, постраждалих немає. Триває гасіння пожежі.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 20 серпня російські окупанти запустили по Києву ударні дрони. А вранці вони здійснили повторну атаку, але вже із застосуванням крилатих ракет.