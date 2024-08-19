Яка зараз ситуація під Покровськом? Німецький аналітик розповів відверто

Росіяни значно посилили тиск на Донеччині

Російські окупанти продовжують тиснути на східному напрямку. Ситуація під Покровськом, що у Донецькій області — критична. Так вважає німецький аналітик Юліан Рьопке.

Свої думки експерт виклав у дописі, у соціальній мережі X. Як зазначив Рьопке — він не боїться впасти у немилість за свої слова.

"Навіть якщо я знову зроблю себе непопулярним – ситуація на Донбасі катастрофічна. У цій ситуації я вважаю, що відправляти 5000 найкращих військових до сусідньої країни замість того, щоб тут вести контрнаступ, є надзвичайно ризикованим", — написав Рьопке.

Він також нагадав про те, що українська влада закликала жителів Покровська евакуюватися протягом двох тижнів. Потім може бути пізно.

"З Торецька, що за 50 км на північний схід, вже евакуювалися 29 000 з колишніх 32 000 жителів", — підкреслив Рьопке.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Покровськ знаходиться у великій небезпеці. Людей закликають евакуюватися, доки це можливо зробити у спокійному темпі.