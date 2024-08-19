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Какая сейчас ситуация под Покровском? Немецкий аналитик рассказал откровенно

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Какая сейчас ситуация под Покровском? Немецкий аналитик рассказал откровенно Новость обновлена 19 августа 2024, 19:35

Россияне значительно усилили давление на Донбассе

Российские оккупанты продолжают давить на восточном направлении. Ситуация под Покровском, что в Донецкой области — критическая. Так считает немецкий аналитик Юлиан Рёпке.

Свое мнение эксперт изложил в сообщении, в социальной сети X. Как отметил Репке, он не боится впасть в немилость за свои слова.

"Даже если я снова сделаю себя непопулярным – ситуация на Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я считаю, что отправлять 5000 лучших военных в соседнюю страну вместо того, чтобы здесь вести контрнаступление, чрезвычайно рискованно", — написал Рёпке.

Он также напомнил о том, что украинские власти призвали жителей Покровска эвакуироваться в течение двух недель. Затем может быть поздно.

"Из Торецка, что в 50 км к северо-востоку, уже эвакуировались 29 000 из бывших 32 000 жителей", — подчеркнул Рёпке.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Покровск находится в большой опасности. Людей призывают эвакуироваться, пока это можно сделать в спокойном темпе.

Теги:
#Донецкая область #Война с РФ #Покровское направление