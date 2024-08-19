Покровск в большой опасности: что происходит в городе (карта)

Россияне регулярно обстреливают город

Из города Покровска Донецкой области ежедневно выезжает 500-600 человек. Россияне уже находятся примерно в 10 километрах от его окрестностей.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. По его словам, на этой неделе в городе будет введена принудительная эвакуация детей.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в общине остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается… Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", — подчеркнул Добряк. .

Глава ГВА отметил, что примерно 60 процентов жителей выезжают из Покровска собственным транспортом. В частности, в воскресенье, 18 августа, выехали 490 человек. Из них только 135 выехали поездом.

"А остальные уехали своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек вывозить. На это есть ресурс. Лишь бы уехали", — подчеркнул Добряк.

Он прогнозирует, что у жителей Покровска есть еще неделя-две на эвакуацию. Добряк призвал людей уезжать, пока это еще можно сделать в спокойном режиме.

"На сегодняшний день пока в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ГМС, ЦНАП. Пока работает все. Но мы понимаем, что неделя там будет сворачиваться потихоньку", — подчеркнул он.

Следует отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Также, по его словам, Силы обороны делают все необходимое для защиты Торецка.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах на Курщине и важном решении по Покровскому направлению.