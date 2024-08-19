Горить більше доби: на нафтосховищі в Росії сталася нова детонація (відео)

Росіяни бояться, що вогонь знищить десятки резервуарів

На нафтосховищі в Пролетарську в Ростовській області Росії, де вже більше ніж добу не можуть загасити пожежу, сталася ще одна детонація. Загоряння посилилося.

Інформація про це була опублікована в одному з місцевих пабліків Telegram. Також було опубліковано відповідне відео.

"Ви ж розумієте, що якщо не задіяти ВСІ потрібні сили, згорить 70+ резервуарів?", — йдеться у повідомленні.

У коментарях під постом росіяни панікують через те, що на нафтосховищі не гасять вогонь, адже він може знищити десятки одиниць резервуарів.

Тим часом у МНС Росії не повідомляли нову інформацію з місця події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в неділю, 18 серпня, в результаті операції ГУР МОУ було вражено нафтобазу в Росії. Йдеться про "ФГКУ комбінат "Кавказ" у районі Пролетарська Ростовської області Росії.

Як з’ясувалося, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва. За словами очевидців, було як мінімум три вибухи в районі об’єкта з подальшим займанням резервуарів з пальним. З того часу там триває пожежа.