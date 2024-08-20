Дым растянулся более чем на сотню километров: в России третьи сутки пылает нефтебаза (фото, видео)

Пожар пытаются тушить сотни пожарных

В Ростовской области России в Пролетарске уже третьи сутки пылает нефтебаза на комбинате "Кавказ". Ее в ночь на 18 августа поразили украинские дроны.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Отмечается, что шлейф черного дыма растянулся уже на десятки километров от нее.

В частности, дым из горящей нефтебазы уже добрался до Ростова, небо над городом потемнело. Следует отметить, что расстояние Ростова до Пролетарска составляет примерно 160 км.

Небо над Ростовом

Небо над Ростовом

На видео, снятое местными утром во вторник, открытого горения не видно. Однако в небо поднимаются клубы черного дыма.

Глава Пролетарского района Валерий Горнич заявил, что опасности для жилых кварталов нет, поскольку дым от пожара идет в сторону, противоположную жилой застройке. Эвакуация не планируется, сообщили накануне вечером местные власти. В Пролетарском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации

По данным российских СМИ, сейчас площадь пожара составляет 10 тысяч кв. м. Огонь пытаются ликвидировать более 500 пожарных, три пожарных поезда и 80 специальных машин. Для гашения также готовят четыре единицы авиации.

Сообщалось, что по состоянию на вечер понедельника во время тушения пожара пострадал 41 пожарный, пятеро из них находятся в реанимации. Семь пострадавших были эвакуированы в Петербург.

Пролетарск на карте

Напомним, как сообщали "Телеграфу" собственные источники в украинской разведке, нефтебаза "Кавказ" работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.