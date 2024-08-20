Пожар на нефтебазе в России увеличился в несколько раз: объект пылает третьи сутки (видео)

Не исключено, что объект будет пылать еще долго

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области РФ увеличилась в несколько раз. В настоящее время горит 22 цистерны с топливом.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что эти цистерны, вероятно, будут гореть еще несколько дней.

На месте сейчас развернуты пункты временного о размещения для спасателей, а также полевые кухни. Не исключено, что объект будет пылать еще долго.

"Пока возгорание локализовать не удалось, на данный момент площадь пожара составляет около 10000 квадратных метров. На месте пожара идёт постоянная проливка между цистернами, чтобы не допустить детонации", — говорится в сообщении.

Также паблик заявляет, что на месте проводят работу сотрудники Роспотребнадзора, проводя замеры воздуха. На данный момент превышения допустимой концентрации вредных веществ якобы не выявлено.

Площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в воскресенье, 18 августа, в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза в России. Речь идет о "ФГКУ комбинате "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области России.

Вечером 19 августа на нефтехранилище в Пролетарске случилась еще одна детонация. После этого возгорание усилилось.