Почти долетели? Мэр Москвы похвастался отражением "масштабной атаки дронов" (видео)

10 сбитых возле Москвы дронов для жителей российской столицы, очевидно, проходят по категории "масштабная атака"

Москву в ночь на 21 августа атаковали неизвестные беспилотники. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что атака якобы была отбита – и при этом похвастался, что это, мол, была одна из самых масштабных атак.

Свое восхищение Собянин выписал в своем Telegram. При этом, если верить его сообщению, российская противовоздушная оборона за ночь сбила якобы всего-навсего десять беспилотников.

"Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", – написал Собянин. Он также отметил, что ситуацию якобы контролируют, а на местах падения обломков обошлось без разрушений и пострадавших.

При этом российские информационные каналы уже опубликовали видео отражения атаки беспилотников. На нем можно увидеть беспилотники, почти беспрепятственно летающие в российском небе, а также услышать звуки взрывов от работы ПВО россиян или от попаданий БПЛА.

Напомним, что в Ростовской области РФ, где уже третий день горит нефтебаза после удачной дроновой атаки, в ночь на 21 августа снова гремели взрывы и произошел сильный пожар. Под ударом оказался город Новошахтинск, местные заявили о работе противовоздушной обороны.

Как сообщали "Телеграфу" собственные источники в украинской разведке, нефтебаза "Кавказ" работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 августа была совершена атака по Ростовской области, а именно — по аэродрому "Морозовск". Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.