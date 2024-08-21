Ростовская область РФ снова под ударом: взрывы гремели в Новошахтинске (видео, карта)

После удара неизвестной ракеты или БПЛА горят поля и здания возле Новошахтинска.

В Ростовской области РФ, где уже третий день горит нефтебаза после удачной дроновой атаки, в ночь на 21 августа снова гремели взрывы и произошел сильный пожар. Под ударом оказался город Новошахтинск, местные заявили о работе противовоздушной обороны.

В частности об этом пишут местные информационные каналы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже поспешил заявить, что силы ПВО якобы сбили украинскую ракету над регионом, и что в результате пострадавших и разрушений нет.

Местные каналы опубликовали несколько видео с места атаки, где можно увидеть мощный пожар. Пылают поля и здания возле Новошахтинска. Отмечается, что перед этим были слышны многочисленные взрывы, поэтому неизвестно точно, это результат прилета или результат беспорядочной работы российской ПВО.

Ракета, якобы сбитая, была запущена по нефтезаводу после того, как удачный удар по Пролетарску привел к трехдневному пожару на нефтебазе. Взрыв, отметили местные, был достаточно сильный, а место пожара засыпало обломками то ли от сбитой ракеты, то ли от ракет систем ПВО, но именно поэтому могло произойти масштабное возгорание.

Напомним, как сообщали "Телеграфу" собственные источники в украинской разведке, нефтебаза "Кавказ" работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 августа была совершена атака по Ростовской области, а именно — по аэродрому "Морозовск". Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы.