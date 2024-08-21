Ростовська область РФ знову під ударом: вибухи гриміли у Новошахтинську (відео, карта)

Після удару невідомої ракети або БПЛА палають поле та будівлі біля Новошахтинську

У Ростовській області РФ, де вже третій день палає нафтобаза після вдалої дронової атаки, у ніч на 21 серпня знову гриміли вибухи та сталася сильна пожежа. Під ударом опинилося місто Новошахтинськ, місцеві заявили про роботу протиповітряної оборони.

Зокрема, про це пишуть місцеві інформаційні канали. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв вже поспішив заявити, що сили ППО нібито збили українську ракету над регіоном, і що внаслідок цього постраждалих та руйнувань немає.

Водночас місцеві канали опублікували кілька відео з місця атаки, де можна побачити потужну пожежу. Палають поле та будівлі біля Новошахтинську. Зазначається, що перед цим було чутно численні вибухи, тому невідомо точно, чи це результат прильоту, або результат безладної роботи російської ППО.

Ракета, яку нібито збили, була запущена по нафтозаводу після того, як вдалий удар по Пролєтарську призвів до триденної пожежі на нафтобазі. Вибух, зазначили місцеві, був досить сильний, а місце пожежі засипало уламками чи то від збитої ракети, чи то від ракет систем ППО, але саме через це могло статися масштабне загоряння.

Нагадаємо, як повідомляли "Телеграфу" власні джерела в українській розвідці, нафтобаза "Кавказ" працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 3 серпня було здійснено атаку по Ростовській області, а саме — по аеродрому "Морозовськ". Зафіксовано попадання до складів із боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби.