"Дуже секретно": Шольц поскаржився, що Україна нікого не попередила про Курську операцію

Українська операція в Курській області буде обмеженою як за часом, так і за територією, вважають в Берліні

Україна не проводила жодних консультацій з Німеччиною щодо наміру провести операцію в Курській області. Щобільше, Україна взагалі не попередила союзників про намір почати цю військову операцію.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Він припустив, що такий рівень секретности Україна впровадила через ситуацію на фронті.

"Україна підготувала свою військову операцію в Курській області дуже секретно і без зворотного зв'язку, що, безумовно, обумовлено ситуацією", – зазначив він.

Шольц також заявив, що українська операція в Курській області, ймовірно, буде обмеженою як за часом, так і за територією. Берлін, за його словами, уважно стежить за розвитком подій навколо Курської області.

Як повідомлялося раніше, Україна близька до того, щоб закрити котел в одному з районів Курської області. Для цього вона знищує переправи на річці Сейм і намагається загнати в пастку близько трьох тисяч російських солдатів.

Загалом з 6 по 20 серпня під час Курської операції ЗСУ розширили свою зону контролю до 1263 квадратних кілометрів. Також наразі у 93 населених пунктах Росії піднято український прапор.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джозеф Байден вперше відреагував на те, що відбувається в Курській області. За його словами, він регулярно проводить наради з цього приводу.