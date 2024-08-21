ЗСУ можуть піти у наступ у 2025 році: за яких умов це можливо

Українські військові готують нові підрозділи, які можуть задіяти на Донбасі чи Курській області

Західні аналітики дуже скептично відгукуються про просування ЗСУ в Курській області Росії. Вони вважають, що маневр українських військових із відволікання ЗС РФ із Донецької області не спрацював, але при цьому не виключають нового удару Сил оборони на несподіваному напрямку.

Про це пише The Telegraph. Аналітики стверджують, що зараз робити якісь висновки про успіхи або провали операції ЗСУ в Курській області ще зарано.

Зараз Росія продовжує атакувати та просуватися на Донеччині, поки ЗСУ захоплюють нові землі в Курській області. Аналітики побоюються, що відволікання живої сили на Курський напрямок може поставити під загрозу оборонні операції у Харкові та Донецькій області.

"Отже, незважаючи на раптовість української атаки та її рясні політичні вигоди, в самій Україні картина навряд чи райдужна. Російське командування, як і раніше, зосереджено на своєму донецькому наступі, використовуючи піхоту, бронетехніку та авіацію. Це може окупитися… Немає жодних ознак виведення російських військ з Донбасу. Якщо це правда, це означатиме рішучість Москви зробити цей наступ пріоритетним, навіть попри те, що українські сили продовжують нарощувати свою перевагу під Курськом Всупереч високим втратам, успіх Росії, що триває, на Донбасі надав їй сміливості", — пише The Telegraph.

Але рішучість Москви може серйозно похитнутися. Аналітики не виключають, що Україна може розпочати наступ на Крим, а Керченський міст може бути "невдовзі знищений". На це вказує планомірне знищення Чорноморського флоту та систем ППО на півострові. Крім того, посилюються партизанські атаки.

"Українська розвідка передбачає, що Крим стане наступною ціллю, а Керченський міст, який і так часто стає об'єктом українських диверсій, ймовірно, буде незабаром знищений. У той час як звичайний наступ з метою повернути Крим здається амбітним, переміщення російських військ для зміцнення Донбасу та Курська може відчинити двері для розширення таємних українських операцій на півострові", — пише видання.

Крім того, українські бригади, які зараз проходять підготовку, можуть бути розгорнуті для посилення сил у Курській чи Донецькій областях. Все залежатиме від того, де російська армія виявить ознаки слабкості.

"Така гнучкість може дозволити Києву організувати контрнаступ у 2025 році, а не просто ще один удар по окупованому Донбасу", — стверджує The Telegraph.

Також "Телеграф" розповідав про те, що російські пропагандисти заявили про настання ЗСУ у Запорізькій області.