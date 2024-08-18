Ще один наступ України? Відомий волонтер заінтригував загадковим повідомленням

Цей регіон Молдови пробуває під російським впливом

Збройні сили України продовжують операцію в Курській області Росії. Однак у мережі вже з'явилися міркування, а, можливо, і "натяки" на тему відкриття ще одного фронту.

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у соцмережі X опублікував мапу, на якій зображено територію невизнаного Придністров'я. У підписі він додав, що "ні на що не натякає". Варто зазначити, що будь-яких інших подробиць Чмут не повідомив.

Своєю чергою український військовий і автор Telegram-каналу "Бахмутський Демон" також написав повідомлення щодо Придністров'я. У ному він запитав у підписників про те, що має статися, щоб українські війська "зайшли в Придністров’я, а потім віддали його Молдові".

Варто зазначити, що цей пост Чмута викликав активну реакцію користувачів соцмережі. Дехто зазначив, що Україні потрібно зайти на територію Придністров'я, але є й ті, хто проти такого кроку.

Нагадаємо, 17 березня, по військовій базі поблизу Тирасполя у невизнаному Придністров’ї було завдано удару невідомого безпілотника.

Раніше заступник голови комітету ВР із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп із фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко у коментраі "Телеграфу" заявив, що військового потенціалу Росії в Придністров’ї на сьогодні немає. За його словами, це ще одна точка нестабільності, яку Москва у нашому пострадянському регіоні створює у різних місцях.