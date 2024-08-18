Еще одно наступление Украины? Известный волонтер заинтриговал загадочным сообщением

Этот регион Молдовы находится под российским влиянием

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области России. Однако в сети уже появились рассуждения, а, возможно, и "намеки" на тему открытия еще одного фронта.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в соцсети X опубликовал карту, на которой изображена территория непризнанного Приднестровья. В подписи он добавил, что "ни на что не намекает". Следует отметить, что каких-либо других подробностей Чмут не сообщил.

В свою очередь украинский военный и автор Telegram-канала "Бахмутский Демон" также написал сообщение о Приднестровье. В нем он спросил подписчиков о том, что должно произойти, чтобы украинские войска "зашли в Приднестровье, а затем отдали его Молдове".

Стоит отметить, что пост Чмута вызвал активную реакцию пользователей соцсети. Некоторые отметили, что Украине нужно зайти на территорию Приднестровья, но есть и те, кто против такого шага.

Напомним, 17 марта, по военной базе вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровье был нанесен удар неизвестного беспилотника.

Ранее заместитель председателя комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, нардеп из фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко в комментарии "Телеграфа" заявил, что военного потенциала России в Приднестровье на сегодняшний день нет. По его словам, это еще одна точка нестабильности, которую Москва в нашем постсоветском регионе создает в разных местах.