Офіційно інформацію про просування ЗСУ українське військове командування не підтверджувало

Поки ЗСУ успішно просуваються в Курській області, російські військкори скаржаться, що наступ почався ще на одному напрямку. Українські військові нібито проривають позиції армії РФ у Запорізькій області.

Про це повідомив один із Z-військоров Володимир Романов у своєму Telegram-каналі. Інші пропагандисти поки що мовчать, інформація вимагає офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ.

За словами пропагандиста, ЗСУ дочекалися, поки частину живої сили знімуть із Запорізького напрямку та перекинуть для стримування їхнього просування у Курську область. І саме в цей момент розпочала свій наступ у Пологівському районі.

"Герасимов, спиш?", — написав кремлівський пропагандист.

Пологівський район розташований у східній частині Запорізької області та межує з усіма районами регіону, а також з Волноваським та Маріупольським районами Донецької області. Адміністративний центр – місто Пологи, а найбільше місто в районі — Токмак, окуповане у березні 2022 року, як і решта населених пунктів. Площа Пологівського району 6771,9 км. кв., а населення станом на 2013 рік гол налічувало 41 580 осіб.

Влітку 2023 року під час масштабного контрнаступу в Запорізькій області ЗСУ вже намагалися атакувати в цьому районі, щоб звільнити свої території, але витівка не мала успіху.

У коментарях під постом Z-військора росіяни панікують і сподіваються, що блогер "панікує". Інші ж відзначають, що він завжди перебуває в "гущі подій" і бачить те, що відбувається на власні очі, тому практично ніколи не бреше.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи готова РФ пожертвувати Курськ. Але іноземні ЗМІ зазначають, що одна з головних цілей наступу ЗСУ все ще залишається недосяжною.