Официально информацию о продвижении ВСУ украинское военное командование не подтверждало

Пока ВСУ успешно продвигаются в Курской области, российские военкоры жалуются, что наступление началось еще на одном направлении. Украинские военные якобы прорывают позиции армии РФ в Запорожской области.

Об этом сообщил один из Z-военкоров Владимир Романов в своем Telegram-канале. Другие пропагандисты пока молчат, информация требует официального подтверждения от Генштаба ВСУ.

По словам пропагандиста, ВСУ дождались, пока часть живой силы снимут с Запорожского направления и перебросят для сдерживания их продвижения в Курскую область. И именно в этот момент начала свое наступление в Пологовском районе.

"Герасимов, спишь?", — написал кремлевский пропагандист.

Пологовский район расположен в восточной части Запорожской области и граничит со всем районами региона, а также с Волновахским и Мариупольским районами Донецкой области. Административный центр — город Пологи, а самый крупный город в районе — Токмак, оккупированы в марте 2022 года, как и остальные населенные пункты. Площадь Пологовского района 6771,9 км. кв., а население по состоянию на 2013 гол насчитывало 41 580 человек.

Летом 2023 года во время летнего контрнаступления в Запорожской области ВСУ уже пытались атаковать в этом районе, чтобы освободить свои территории, но затея не увенчалась успехом.

В комментариях под постом Z-военкора россияне паникуют и надеются, что блогер "паникует". Другие же отмечают, что он всегда находится в "гуще событий" и видит происходящее своими глазами, поэтому практически никогда не врет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, готова ли РФ пожертвовать Курском. Но иностранные СМИ отмечают, что одна из главных целей наступления ВСУ все еще остается недостижимой.