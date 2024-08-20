Последняя серия: ВСУ ликвидировали в Курской области актера дешевых российских сериалов

Ему было 42 года

В Курской области России продолжается операция Вооруженных сил Украины. В ходе боев в этом регионе был уничтожен российский актер-путинист Евгений Шишов.

Об этом сообщают российские СМИ. 18 августа он получил осколочное ранение и умер во время эвакуации в госпиталь. Сейчас его тело находится в Ростове.

Последний пост в соцсети он опубликовал 31 июля. Тогда Шишов пожелал подписчикам хорошего настроения.

"Всем джамбо. Хорошего дня! И отличного настроения", — написал путинист.

Шишов был ярым сторонником политики Кремля. Он пошел добровольцем на войну против Украины в феврале 2024 года, взяв себе позывной STALKER.

Шишов родился в 1982 году. В фильмографии актера десятки киноработ. Известен участием в проектах "Морские дьяволы", "Крепкие орешки", "Великолепная пятерка", "Невский" и других. Последней работой стала роль в сериале "Пока идут часы", который вышел на экраны в 2023 году.

Напомним, украинские военные, вероятно, уничтожили построенную оккупантами переправу через реку Сейм в Курской области, что приблизило образование котла на этом направлении. На спутниковых снимках видно, что рядом с местом, где находился понтонный мост, поднимается дым.