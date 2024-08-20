Остання серія: ЗСУ ліквідували в Курській області актора дешевих російських серіалів

Йому було 42 роки

У Курській області Росії триває операція Збройних сил України. У ході боїв у цьому регіоні було знищено російського актора-путініста Євгеній Шишова.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 18 серпня він отримав осколкове поранення та помер під час евакуації до шпиталю. Нині його тіло знаходиться у Ростові.

Останній пост у соцмережі він опублікував 31 липня. Тоді Шишов побажав підписникам гарного настрою.

"Всім джамбо. Гарного дня! І чудового настрою", — написав путініст.

Шишов був затятим прихильником політики Кремля. Він пішов добровольцем на війну проти України у лютому 2024 року, взявши собі позивний STALKER.

Шишов народився 1982 року. У фільмографії актора десятки кіноробіт. Відомий участю у проєктах "Морські дияволи", "Міцні горішки", "Чудова п’ятірка", "Невський" та інших. Останньою роботою стала роль у серіалі "Поки йде годинник", який вийшов на екрани у 2023 році.

Нагадаємо, українські військові, ймовірно, знищили збудовану окупантами переправу через річку Сейм у Курській області, що наблизило утворення котла на цьому напрямку. На супутникових знімках видно, що поруч із місцем, де був понтонний міст, підіймається дим.