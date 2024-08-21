Украинские военные готовят новые подразделения, которые могут задействовать на Донбассе или в Курской области

Западные аналитики весьма скептически отзываются о продвижении ВСУ в Курской области России. Они считают, что маневр украинских военных по отвлечению ВС РФ из Донецкой области не сработал, но при этом не исключают нового удара Сил обороны на неожиданном направлении.

Об этом пишет The Telegraph. Аналитики утверждают, что сейчас делать какие-либо выводы об успехах или провалах операции ВСУ в Курской области еще рано.

Сейчас Россия продолжает атаковать и продвигаться в Донецкой области, пока ВСУ захватывают новые земли в Курской области. Аналитики опасаются, что отвлечение живой силы на Курское направление может поставить под угрозу оборонительные операции в Харькове и Донецкой области.

"Итак, несмотря на внезапность украинской атаки и ее обильные политические выгоды, в самой Украине картина едва ли радужная. Российское командование по-прежнему сосредоточено на своем донецком наступлении, используя пехоту, бронетехнику и авиацию. Это может окупиться… Нет никаких признаков вывода российских войск с Донбасса. Если это правда, это будет означать решимость Москвы сделать это наступление приоритетным, даже несмотря на то, что украинские силы продолжают наращивать свое преимущество под Курском. Несмотря на высокие потери, продолжающийся успех России на Донбассе придал ей смелости", — пишет The Telegraph.

Но решительность Москвы может серьезно пошатнуться. Аналитики не исключают, что Украина может начать наступление на Крым, а Керченский мост может быть "вскоре уничтожен". На это указывает планомерное уничтожение Черноморского флота и систем ПВО на полуострове. Кроме того, усиливаются партизанские атаки.

"Украинская разведка предполагает, что Крым станет следующей целью, а Керченский мост, который и так часто становится целью украинских диверсий, вероятно, будет вскоре уничтожен. В то время как обычное наступление с целью вернуть Крым кажется амбициозным, перемещение российских войск для укрепления Донбасса и Курска может открыть двери для расширения тайных украинских операций на полуострове", — пишет издание.

В добавок к этому, украинские бригады, которые сейчас проходят подготовку, могут быть развернуты для усиления сил в Курской или Донецкой областях. Все будет зависеть от того, где российская армия проявит признаки слабости.

"Такая гибкость может позволить Киеву организовать контрнаступления в 2025 году, а не просто еще один удар по оккупированному Донбассу", — утверждает The Telegraph.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что российские пропагандисты заявили о наступлении ВСУ в Запорожской области.