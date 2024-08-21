Точність до метра. Що потрібно знати про бомби, якими Україна громить росіян у Курській області

Авіабомби з Франції мають дивовижну точність

Український наступ у Курській області успішно розвивається, чому не в останню чергу сприяє технологічна перевага західної зброї. Одним з таких зразків стала високоточна французька авіабомба AASM Hammer, яка влучним ударом знищила підземний пункт управління.

Відео удару було розміщено на Telegram-каналі командувача Повітряних сил України Миколи Олещука. Бомба пробила землю, влучила в бункер і вибухнула.

Французька авіаційна бомба AASM Hammer стала європейською версією розвитку концепції високоточних та далекобійних (до 70 км) бомб США, представлених боєприпасами JDAM. Останні Україна отримала навесні 2023 року та успішно використала проти російських окупантів. Щоправда, через невелику кількість переданих бомб робили це не так часто, як хотілося б.

Навесні 2024 року Україна отримала вже AASM Hammer із Франції, які, незважаючи на схожість із JDAM, все-таки дечим від них відрізняються.

По суті, іAASM Hammer, і JDAM являють собою комплект обладнання, яке встановлюється на звичайну бомбу вагою від 125 до 910 кг і дозволяє досягати точності 10 метрів. Більш того, один з варіантів AASM Hammer може навіть вразити ціль, відхилившись від неї не більше ніж на 1 метр. І це на дальності 70 км, які може пролетіти французький авіаційний боєприпас завдяки ракетному прискорювачу та хвостовому оперенню.

Така точність досягається наявністю у AASM Hammer до трьох систем наведення:

інерційної, тобто обладнанням у самій ракеті, що робить її стійкою до спроб радіоелектронного придушення;

GPS, тобто через супутник, сигнал із якого може бути заблокований засобами РЕБ;

лазерного чи інфрачервоного наведення.

У разі застосування на AASM Hammer всіх трьох систем наведення радіус відхилення може становити не більше одного метра, причому навіть по цілі, що рухається. Щоправда, за це доводиться у прямому значенні платити високу ціну. Так, якщо JDAM коштує від 35 до 70 тисяч доларів, ціна AASM Hammer починається з 200 тисяч. Разом з тим французький комплект універсальніший і потужніший – у AASM Hammer можна перетворити бомби вагою 125, 250, 500 та 1000 кг, а в JDAM – від 230 до 910 кг.

МіГ-29 з AASM Hammer

Потужним доповненням до високоточних авіабомб могли стати високоточні американські ракети JASSM з дальністю польоту від 370 до 900 км. Але на шляху їхньої передачі, яку обговорюють у США, стоїть міжнародний договір, учасником якого Україна стала 1995 року.