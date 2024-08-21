Точность до метра. Что нужно знать о бомбах, которыми Украина громит россиян в Курской области

Авиабомбы из Франции обладают удивительной точностью

Украинское наступление в Курской области успешно развивается, чему не в последнюю очередь способствует технологическое преимущество западного оружия. Одним из таких образцов стала высокоточная французская авиабомба AASM Hammer, точным ударом уничтожившая подземный пункт управления.

Видео удара было размещено на Telegram-канале командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука. Бомба пробила землю, попала в бункер и взорвалась.

Французская авиационная бомба AASM Hammer стала европейской версией развития концепции высокоточных и дальнобойных (до 70 км) бомб США, представленных боеприпасами JDAM. Последние Украина получила весной 2023 года и успешно использовала против российских оккупантов. Правда, из-за небольшого количества переданных бомб, делали это не так часто, как хотелось бы.

Весной 2024 года Украина получила уже AASM Hammer из Франции, которые, несмотря на сходство с JDAM, все-таки кое-чем от них отличаются.

По сути, и AASM Hammer, и JDAM являют собой комплект оборудования, которое устанавливается на обычную бомбу весом от 125 до 910 кг и позволяет достигать точности в 10 метров. Более того, один из вариантов AASM Hammer может даже поразить цель, отклонившись от нее не более чем на 1 метр. И это на дальности 70 км, которые может пролететь французский авиационный боеприпас, благодаря ракетному ускорителю и хвостовому оперению.

Такая точность достигается наличием у AASM Hammer до трех систем наведения:

инерциальной, то есть оборудования в самой ракете, что делает ее устойчивой к попыткам радиоэлектронного подавления;

GPS, то есть через спутник, сигнал с которого может быть заблокирован средствами РЭБ;

лазерного или инфракрасного наведения.

В случае применения на AASM Hammer всех трех систем наведения радиус отклонения может составить не более одного метра, причем даже по движущейся цели. Правда, за это приходится в прямом смысле платить высокую цену. Так, если JDAM стоит от 35 до 70 тысяч долларов, то цена AASM Hammer начинается с 200 тысяч. Вместе с тем французский комплект более универсальный и мощный – в AASM Hammer можно превратить бомбы весом 125, 250, 500 и 1000 кг, а в JDAM – от 230 до 910 кг.

МиГ-29 с AASM Hammer

Мощным дополнением к высокоточным авиабомбам могли бы стать высокоточные американские ракеты JASSM с дальностью полета от 370 до 900 км. Но на пути их передачи, которую обсуждают в США, стоит международный договор, участником которого Украина стала в 1995 году.