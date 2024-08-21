Россияне перебрасывают на Курщину резервы с фронта: что говорят в ВСУ и в Пентагоне

Россия после начала операции ВСУ в Курщине предстала перед трудностями

Из-за операции Вооруженных сил Украины в Курской области России россияне вынуждены перебрасывать туда резервы, которые планировалось отправить для усиления некоторых направлений наступления в Украине. Это предоставляет ряд возможностей для ВСУ.

Об этом заявил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире Национального телемарафона. По его словам, это вполне существенный результат для ВСУ.

"Это достаточно существенный результат, потому что недополучение дополнительного ресурса, который противник должен задействовать, это дополнительные возможности для Сил обороны, как удерживать позиции, так и проводить другие мероприятия по уничтожению врага и освобождению нашей земли", – сказал он.

Информацию о передислокации некоторой части российских войск на Курщину подтверждают и в Пентагоне – однако без указаний на то, что войска уходят с фронта в Украине. Об этом 20 августа на брифинге заявил спикер министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер. Он отметил, что США наблюдают признаки переброски резервов РФ в Курскую область, но это небольшие объемы – поскольку Россия после начала операции ВСУ на Курщине предстала перед трудностями.

"Есть признаки того, что россияне передислоцируют небольшие силы в Курскую область для реагирования… Если говорить в целом, то Россия до сих пор прилагает усилия для реагирования, и можно наблюдать продвижение украинских сил", – сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Воздушных силах Украины показали момент удара моста через реку Сейм возле села Звания в Курской области. На кадрах видно, как часть конструкции рухнула в воду после мощного взрыва.

Российский диктатор Владимир Путин установил дедлайн на вытеснение украинских войск из Курской области, где идут бои. Своим "воинам" он приказал сделать это, не снимая силы с основных участков в Донецкой области.

Операция Сил обороны Украины в Курской области – лучшая превентивная защита и противодействие российскому террору. Мир узнал об операции под Суджей постфактум потому, что для него это было бы "пересечением самых крупных из всех красных линий РФ".