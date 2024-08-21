Росіяни перекидають в Курщину резерви з фронту: що кажуть в ЗСУ та в Пентагоні

Росія після початку операції ЗСУ на Курщині постала перед труднощами

Через операцію Збройних сил України в Курській області Росії росіяни змушені перекидати туди резерви, які планувалося відправити для посилення деяких напрямків наступу в Україні. Це надає низку можливостей для ЗСУ.

Про це заявив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі Національного телемарафону. За його словами, це цілком суттєвий результат для ЗСУ.

"Це достатньо суттєвий результат, тому що недоотримання додаткового ресурсу, який противник мав би задіяти, це додаткові можливості для Сил оборони, як утримувати позиції, так і проводити інші заходи щодо знищення ворога та звільнення нашої землі", – сказав він.

Інформацію про передислокацію деякої частини російських військ на Курщину підтверджують і в Пентагоні – проте без вказівок на те, що війська йдуть з фронту в Україні. Про це 20 серпня на брифінгу заявив спікер міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер. Він зазначив, що США спостерігають ознаки перекидання резервів РФ в Курську область, але це невеликі обсяги – оскільки Росія після початку операції ЗСУ на Курщині постала перед труднощами.

"Є ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування… Якщо говорити загалом, то Росія досі докладає зусиль для реагування, і можна спостерігати просування українських сил", – сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Повітряних силах України показали момент удару мосту через річку Сейм біля села Званне у Курській області. На кадрах видно, як частина конструкції впала у воду після потужного вибуху.

Російський диктатор Володимир Путін встановив дедлайн на витіснення українських військ із Курської області, де йдуть бої. Своїм "воїнам" він наказав зробити це, не знімаючи сили з основних ділянок на Донеччині.

Операція Сил оборони України у Курській області — найкращий превентивний захист і протидія російському терору. Світ дізнався про операцію під Суджею постфактум тому, що для нього це було б "перетином найбільших з усіх червоних ліній РФ".