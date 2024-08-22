"Очень секретно": Шольц пожаловался, что Украина никого не предупредила о Курской операции

Украинская операция в Курской области будет ограничена как по времени, так и по территории, считают в Берлине

Украина не проводила никаких консультаций с Германией о намерении провести операцию в Курской области. Более того, Украина вообще не предупредила союзников о намерении начать эту военную операцию.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает информационное агентство Reuters. Он предположил, что такой уровень секретности Украина ввела из-за ситуации на фронте.

"Украина подготовила свою военную операцию в Курской области очень секретно и без обратной связи, что, безусловно, обусловлено ситуацией", – отметил он.

Шольц также заявил, что украинская операция в Курской области, вероятно, будет ограничена как по времени, так и по территории. Берлин, по его словам, пристально наблюдает за развитием событий вокруг Курской области.

Как сообщалось ранее, Украина близка к тому, чтобы закрыть котел в одном из районов Курской области. Для этого она уничтожает переправы на реке Сейм и пытается загнать в ловушку около трех тысяч русских солдат.

В целом с 6 по 20 августа во время Курской операции ВСУ расширили свою зону контроля до 1263 квадратных километров. Также в 93 населенных пунктах России поднят украинский флаг.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джозеф Байден в первый раз отреагировал на происходящее в Курской области. По его словам, он регулярно проводит совещания по этому поводу.