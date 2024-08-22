Війна — день 911: росіяни втрачають літаки та все більше тиснуть біля Покровська

Оперативно про головне за добу

Бойові дії на території України продовжуються вже 911 днів і все далі перекидаються на територію РФ. Найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський. У ЗСУ зазначають, що ймовірність їхнього відступу від міста Покровськ є. Водночас у росіян гаряче не тільки у Курській області, адже їхній аеродром "Саваслєйка" атакували дрони. Ба більше, інший російський аеродром "Оленья" опинився у зоні ризику. З переляку росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 22 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Уся українська військова операція в Курській області може виявитися марною, якщо союзники вчергове проявлять свою нерішучість та не знімуть обмеження на удари по РФ далекобійними ракетами, пише Bloomberg.

00:00 На Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 46 боїв неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого. Сили оборони відбили 44 атаки, дві — ще продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог 13 разів атакував українські позиції, намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

Про новини та події 19 серпня ми розповідали тут: Війна — день 908: росіяни посилюють тиск під Покровськом, а ЗСУ готують нові удари у Курській області

Про те, що відбувалося 20 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 909: ситуація під Покровськом ускладнюється, а в Курській області триває "демілітаризація"

Із ситуацією в Україні за 21 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 910: РФ намагається захопити Нью-Йорк, а ЗСУ близькі до взяття росіян у котел у Курській області