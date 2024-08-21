Війна — день 910: РФ намагається захопити Нью-Йорк, а ЗСУ близькі до взяття росіян у котел у Курській області

Оперативно про головне за добу

Бойові дії на території України продовжуються вже 910 днів і поступово перекидаються на територію Росії. Як і раніше, окупанти намагаються активно тиснути на напрямку Покровська, а також запеклі бої продовжуються в населеному пункті Нью-Йорк. ВСУ тим часом змогли зайняти 93 населені пункти в Курській області, що змусило росіян неспішно, але все ж таки перекидати війська на цей напрямок, щоб зупинити просування українських військ. Крім того, ЗСУ змогли знищити переправи через річку Сейм, що створює для росіян загрозу котла для підрозділу приблизно у три тисячі військових.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 21 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни вже традиційно влаштовують масований дроновий наліт на Україну. За даними моніторингових груп, не менше 10 груп БПЛА було запущено у Херсонській області

Про новини та події 18 серпня ми розповідали тут: Війна — день 907: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" Курської області, а окупанти тиснуть на сході

Про те, що відбувалося 19 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 908: росіяни посилюють тиск під Покровськом, а ЗСУ готують нові удари у Курській області

Із ситуацією в Україні за 20 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 909: ситуація під Покровськом ускладнюється, а в Курській області триває "демілітаризація"