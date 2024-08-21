Война — день 910: РФ пытается захватить Нью-Йорк, а ВСУ близки ко взятию россиян в котел в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия на территории Украины продолжаются уже 910 дней и постепенно перекидываются на территорию России. Как и прежде оккупанты пытаются активно давить на направлении Покровска, а также ожесточенные бои продолжаются в населенном пункте Нью-Йорк. ВСУ тем временем смогли занять 93 населенных пункта в Курской области, что вынудило россиян неспешно, но все же перебрасывать войска на это направление, чтобы остановить продвижение украинских войск. Кроме того, ВСУ смогли уничтожить переправы через реку Сейм, что создает для россиян угрозу котла для подразделения примерно в три тысячи военных.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 21 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Украине зафиксировано около 25 российских беспилотников, большая часть из которых движется через Николаевскую область на северо-запад

00:00 Россияне уже традиционно устраивают массированный дроновый налет на Украину. По данным мониторинговых групп, не менее 10 групп БПЛА были запущены в Херсонской области

О новостях и событиях 18 августа мы рассказывали здесь: Война — день 907: ВСУ продолжают "демилитаризацию" Курской области, а оккупанты давят на востоке

О том, что происходило 19 августа, читайте в трансляции: Война — день 908: россияне усиливают давление под Покровском, а ВСУ готовят новые удары в Курской области

С ситуацией в Украине за 20 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 909: ситуация под Покровском усложняется, а в Курской области продолжается "демилитаризация"