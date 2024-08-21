РФ масово підняла у повітря стратегічні бомбардувальники, але не для атаки на Україну: що сталося (відео)

Над певними ділянками Мурманської області було закрито повітряний простір

Російські війська масово підняли у повітря свою стратегічну авіацію, якою вони обстрілюють Україну. Однак цього разу це не бойовий виліт, а втеча.

Про це повідомляє моніторинговий ОSINT-паблікr "monitoring". Він зафіксував одночасний зліт 5 бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья". Усі вони тримали курс у бік іншого аеродрому – "Енгельс-2".

Причиною передислокації автори посту називають атаку українських дронів-камікадзе. Стверджується, що безпілотники вже 4-й день атакують Мурманську область РФ, де розташована авіабаза "Оленья".

Також "monitoring" публікує відео з прольотом дрону. Стверджується, що його було знято поблизу н.п. Високий, який розташований поблизу аеродрому. Також, за даними російських пропагандистів, над певними ділянками Мурманської області було закрито повітряний простір.

Вже відомо, що всі 5 бомбардувальників таки долетіли до аеродрому "Енгельс-2", де здійснили посадку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3.