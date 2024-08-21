РФ массово подняла в воздух стратегические бомбардировщики, но не для атаки на Украину: что случилось (видео)

Над определенными участками Мурманской области было закрыто воздушное пространство

Российские войска массово подняли в воздух свою стратегическую авиацию, которой они обстреливают Украину. Однако на этот раз это не боевой вылета, а бегство.

Об этом сообщает мониторинговый ОSINT-пабликr "monitoring". Он зафиксировал одновременный взлет 5 бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья". Все они держали курс в сторону другого аэродрома — "Энгельс-2".

Причиной передислокации авторы поста называют атаку украинских дронов-камикадзе. Утверждается, что беспилотники уже 4 день атакуют Мурманскую область РФ, где расположена авиабаза "Оленья".

Также "monitoring" публикует видео с пролетом дрона. Утверждается, что оно было снято вблизи н.п. Высокий, расположенного вблизи аэродрома. Также, по данным российских пропагандистов, над определенными участками Мурманской области было закрыто воздушное пространство.

Уже известно, что все 5 бомбардировщиков таки долетели до аэродрома "Энгельс-2", где произвели посадку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России разбился бомбардировщик Ту-22М3.