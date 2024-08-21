За яких умов ЗСУ можуть відійти від Покровська: у Третій штурмовій пояснили

Важкі бої у Донецькій області не спиняються ні на мить

Покровський, Торецький та Нью-Йоркський напрямки залишаються особливо критичними. Успішний наступ ЗСУ у Курській області майже не вплинув на інтенсивність боїв у Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він розповів про ситуацію на фронті в зоні відповідальності його підрозділу.

"Нам вдалося навіть розгорнути успішні локальні місцеві наступальні операції. Трохи згодом ми про них прозвітуємо публічно, покажемо, що нам вдалося зробити", — мовив Жорін.

Проте, за його словами, ситуація на Покровському, Торецькому та Нью-Йоркському напрямку залишається не просто напруженою, а навіть критичною.

"Ситуація там вкрай небезпечна і дуже складна", — зауважив заступник командира Третьої штурмової.

На питання про те, чи ймовірний сценарій відходу ЗСУ від Мирнограда, Покровська та Селидового, Жорін відповів — так. Такий сценарій можливий, але є нюанс.

"Тут дуже важливо як цей відхід буде відбуватися, якщо він буде відбуватися. По-перше, він має відбуватися, якщо він реально вкрай необхідний, наприклад для збереження угруповання для подальших дій і він має бути організований", — підкреслив Жорін.

За словами заступника командира Третьої штурмової, ЗСУ не мають воювати, танцюючи під ситуацію. Сили оборони України, попри те, що росіяни нав’язують свою динаміку бою на зазначених напрямках, мають планувати свою стратегію.

"Ми маємо планувати свої дії, враховуючи, безумовно, плани ворога. Війна вона завжди йде не за території, а за знищення ворога. Нам треба в максимальній кількості знищити свого ворога", — підкреслив Жорін та додав, щойно ворога не буде, або він буде слабким — ЗСУ зможуть повернути втрачені раніше території.

Разом з тим, на тлі чуток про нібито захоплення росіянами Нью-Йорка, що на Донеччині, у 53-й окремій механізованій бригаді, яка нині утримує позиції в Нью-Йорку, розповіли про реальну ситуацію у селищі.

"Військовослужбовці бригади залишаються у місті, наносять вогневе ураження російським військовим. Окупанти перебувають у більшій частині селища, попри їхню перевагу — 53-тя окрема механізована бригада утримує позиції у Нью-Йорку. Ситуація складна і патова", — розповів "Суспільному" співрозмовник з 53-ї бригади.

Боєць 53-ї бригади

Заяви росіян про захоплення і повний контроль над селищем не відповідають дійсності.

"Нью-Йорк ми не залишали, наші воїни залишаються в населеному пункті. Тобто, вірити інформації противника не варто. Так, ситуація складна, вкрай складна", — мовив співрозмовник.

За словами військового, нині бригада контролює "плюс-мінус 20% містечка".

"Ми враховуємо наявні ресурси, починаючи від озброєння, БК і людей. Все робимо з наявними силами. Ми намагаємося стримувати противника. Що зараз? Ми змін не помітили суттєвих. Нам не легше. Намагаємося з тим, що у нас є, тим і стримувати", — насамкінець зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нині місто Покровськ знаходиться у великій небезпеці. Людей закликають евакуюватися, доки є можливість зробити це спокійно та безпечно.