При каких условиях ВСУ могут отойти от Покровска: в Третьей штурмовой объяснили

Трудные бои в Донецкой области не останавливаются ни на мгновение

Покровское, Торецкое и Нью-Йоркское направления остаются особенно критическими. Успешное наступление ВСУ в Курской области почти не повлияло на интенсивность боев в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он рассказал о ситуации на фронте в зоне ответственности его подразделения.

"Нам удалось даже развернуть успешные локальные местные наступательные операции. Чуть позже мы о них отчитаемся публично, покажем, что нам удалось сделать", — сказал Жорин.

Однако, по его словам, ситуация на Покровском, Торецком и Нью-Йоркском направлении остается не просто напряженной, а даже критической.

"Ситуация там крайне опасная и очень сложная", — заметил заместитель командира Третьей штурмовой.

На вопрос о том, вероятен ли сценарий отхода ВСУ от Мирнограда, Покровска и Селидового, Жорин ответил — да. Такой сценарий возможен, но есть нюанс.

"Здесь очень важно как этот отход будет происходить, если он будет происходить. Во-первых, это допустимо только, если реально крайне необходимо, например, для сохранения группировки для дальнейших действий и отход должен быть организованным", — подчеркнул Жорин.

По словам заместителя командира Третьей штурмовой, ВСУ не должны воевать, танцуя под ситуацию. Силы обороны Украины, несмотря на то, что россияне навязывают свою динамику боя на указанных направлениях, должны планировать свою стратегию.

"Мы должны планировать свои действия, учитывая, безусловно, планы врага. Война всегда идет не за территории, а за уничтожение врага. Нам нужно в максимальном количестве уничтожить своего врага", — подчеркнул Жорин и добавил, как только врага не будет, или он будет слабым — ВСУ смогут вернуть утраченные ранее территории.

Вместе с тем, на фоне слухов о якобы захвате россиянами Нью-Йорка на Донетчине, в 53-й отдельной механизированной бригаде, ныне удерживающей позиции в Нью-Йорке, рассказали о реальной ситуации в поселке.

"Военнослужащие бригады остаются в городе, наносят огненное поражение российским военным. Оккупанты находятся в большей части поселка, несмотря на их преимущество — 53-я отдельная механизированная бригада удерживает позиции в Нью-Йорке. Ситуация сложная и патовая", — рассказал "Суспільному" собеседник из 53-й бригады.

Боец 53-й бригады

Заявления россиян о захвате и полном контроле над поселком не соответствуют действительности.

"Нью-Йорк мы не покидали, наши воины остаются в населенном пункте. То есть верить информации противника не стоит. Да, ситуация сложная, крайне сложная", — сказал собеседник.

По словам военного, сейчас бригада контролирует "плюс-минус 20% городка".

"Мы учитываем имеющиеся ресурсы, начиная от вооружения, БК и людей. Все делаем с имеющимися силами. Мы пытаемся сдерживать противника. Что сейчас? Мы изменений не заметили существенных. Нам не легче. Пытаемся с тем, что у нас есть, тем и сдерживать ", — отметил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что сейчас город Покровск находится в большой опасности. Людей призывают эвакуироваться, пока есть возможность сделать это спокойно и безопасно.