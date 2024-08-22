Война — день 911: россияне теряют самолеты и все больше давят у Покровска

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия на территории Украины продолжаются уже 911 дней и все дальше продвигаются на территорию РФ. Самым горячим направлением фронта остается Покровский. В ВСУ отмечают, что вероятность их отступления от Покровска есть. В то же время у россиян горячо не только в Курской области, ведь их аэродром "Саваслейка" атаковали дроны. Более того, другой российский аэродром — "Оленья" — тоже оказался в зоне риска. С испуга россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 22 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На Покровском направлении с начала этих суток шли 46 боев неподалеку от Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Силы обороны отразили 44 атаки, две еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал украинские позиции, пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.

О новостях и событиях 19 августа мы рассказывали здесь:Война — день 908: россияне усиливают давление под Покровском, а ВСУ готовят новые удары в Курской области.

О том, что происходило 20 августа, читайте в трансляции: Война — день 909: ситуация под Покровском усложняется, а в Курской области продолжается "демилитаризация"

С ситуацией в Украине за 21 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 910: РФ пытается захватить Нью-Йорк, а ВСУ близки к взятию россиян в котел в Курской области