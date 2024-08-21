"Удар по позиции...": в Генштабе раскрыли интересные детали по взрывам в Ростовской области РФ

Украинские военные продолжают работу по важным целям вооруженных сил России

В ходе ночной атаки по Новохаштинску Ростовской области России удары были нанесены по позиции зенитного ракетного комплекса С-300. Его обычно российские оккупанты используют для обстрела мирных украинских территорий.

Об этом во вторник, 21 августа, сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что по результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания.

"Следует отметить, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что украинские военные продолжают работу по важным целям вооруженных сил России.

Что случилось ранее

В ночь на 21 августа в российском городе Новошахтинск прогремели взрывы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что якобы силы ПВО сбили украинскую ракету над регионом.

Также согласно его заявлениям, в результате пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что писал о том, что в воскресенье, 18 августа, была поражена нефтебаза в России. Речь идет о "ФГКУ комбинате "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области России.

Вечером 19 августа на нефтехранилище в Пролетарске случилась еще одна детонация. После этого возгорание усилилось.

20 августа стало известно, что пожар увеличился в несколько раз. На тот момент горело 22 цистерны с топливом.