"Удар по позиции...": в Генштабе раскрыли интересные детали по взрывам в Ростовской области РФ
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Украинские военные продолжают работу по важным целям вооруженных сил России
В ходе ночной атаки по Новохаштинску Ростовской области России удары были нанесены по позиции зенитного ракетного комплекса С-300. Его обычно российские оккупанты используют для обстрела мирных украинских территорий.
Об этом во вторник, 21 августа, сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что по результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания.
"Следует отметить, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население", — говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что украинские военные продолжают работу по важным целям вооруженных сил России.
Что случилось ранее
В ночь на 21 августа в российском городе Новошахтинск прогремели взрывы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что якобы силы ПВО сбили украинскую ракету над регионом.
Также согласно его заявлениям, в результате пострадавших и разрушений нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что писал о том, что в воскресенье, 18 августа, была поражена нефтебаза в России. Речь идет о "ФГКУ комбинате "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области России.
Вечером 19 августа на нефтехранилище в Пролетарске случилась еще одна детонация. После этого возгорание усилилось.
20 августа стало известно, что пожар увеличился в несколько раз. На тот момент горело 22 цистерны с топливом.