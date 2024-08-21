"Удар по позиції...": у Генштабі розкрили цікаві деталі вибухів у Ростовській області РФ

Українські військові продовжують роботу з важливих цілей збройних сил Росії

У ході нічної атаки по Новохаштинську Ростовської області Росії удари були завдані позиції зенітного ракетного комплексу С-300. Його зазвичай російські окупанти використовують для обстрілу мирних українських теренів.

Про це у вівторок, 21 серпня, повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що за результатами об’єктивного контролю спостерігалися вибухи у певних точках прицілювання.

"Слід зазначити, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують роботу з важливих цілей збройних сил Росії.

Що трапилося раніше

У ніч проти 21 серпня у російському місті Новошахтинськ пролунали вибухи. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв, що нібито сили ППО збили українську ракету над регіоном.

Також згідно з його заявами, внаслідок постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що писав про те, що в неділю, 18 серпня, було вражено нафтобазу в Росії. Йдеться про "ФГКУ комбінат "Кавказ" у районі Пролетарська Ростовської області Росії.

Увечері 19 серпня на нафтосховищі в Пролетарську сталася ще одна детонація. Після цього спалах посилився.

20 серпня стало відомо, що пожежа збільшилася у кілька разів. На той момент горіло 22 цистерни з паливом.