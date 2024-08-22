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Россия готовит массированную ракетную атаку? Игнат рассказал, как улучшилось украинское ПВО

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Россия готовит массированную ракетную атаку? Игнат рассказал, как улучшилось украинское ПВО Новость обновлена 22 августа 2024, 15:25

Передача Украине новых образцов оружия происходит тайно

Вооруженные силы Украины продолжают получать новейшее западное вооружение, в частности, системы ПВО, которые сразу становятся на защиту украинского неба. На фоне сообщений о возможной массированной ракетной атаке на Украину, о которой, в частности, сообщило посольство США, военный корреспондент Минобороны, а ранее пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, как постепенно улучшается арсенал ВСУ.

Комментарий предоставил в телефонном разговоре изданию "Телеграф". Экс-спикер Воздушных сил Украины отметил, что благодаря поступлению западного оружия Украина постепенно выводит из оборота старые советские образцы. На дежурство становятся системы "Patriot" и "IRIS-T". Военнослужащие проходят обучение и встают на защиту украинского неба.

В то же время, по словам Игната, передача Украине новых образцов оружия проходит тайно, об этом не сообщается в СМИ. Информация не выходит за пределы военных ведомств даже тогда, когда необходимо успокоить общественность.

Это делается для того, чтобы не допустить утечки информации, которой обязательно воспользуется враг. Россияне мониторят информацию о сбитии своих ракет и отслеживают любые сообщения, чтобы скорректировать следующие атаки и понять, где и чем были сбиты предыдущие ракеты или дроны.

Как утверждает Игнат, ныне Воздушным силам Украины не хватает не новых систем ПВО, а именно боеприпасов для них. Так, если россияне запускают свои беспилотники на большой высоте, сбить их можно только ракетами.

Пулеметы большого калибра, которыми обычно пользуются мобильные группы ПВО, бьют на 1-2 км вверх. Ручные ПЗРК более дальнобойны, однако у них есть определенные нюансы с захватом и отслеживанием цели. Именно поэтому наиболее эффективными остаются зенитно-ракетные комплексы типа "Patriot" или "IRIS-T".

Рассказал военный корреспондент и о новых вражеских БПЛА "Гербера". Это дешевые российские дроны, которые враг запускает в первую очередь для истощения украинской ПВО. Отличить их от вражеских дронов-камикадзе почти не возможно, а потому силам ПВО приходится сбивать все цели, не рассуждая над тем фальшивка это или реальный дрон-камикадзе.

Относительно сообщений о массированной ракетной атаке, которую РФ якобы готовит на день Независимости Украины или в канун праздника, напомним, российские террористы ежедневно обстреливают Украину.

Так, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 21 августа, россияне совершили по Украине очередной массированный воздушный удар. Применили несколько ракет и 69 шахедов. Во вторник, 20 августа, в Киеве прозвучала серия взрывов. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами, по которым отработала противовоздушная оборона.

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#ПВО #Воздушные Силы #ПВО Украины #Юрий Игнат