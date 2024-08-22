"Химическая атака ВСУ": россияне разгоняют в сети новую басню-страшилку, что на этот раз

Распространение подобной лжи — часть стратегии Кремля

Россияне запустили в сети фейк о химической атаке в Курской области, которую якобы совершили ВСУ из-за "невозможности прорвать" оборону. Этой темой пропагандисты поднимают панику и пытаются обвинить украинские силы в нарушении норм международного права.

Информация о химической атаке является абсолютной ложью. Это подтвердили в Центре противодействия дезинформации.

"На самом деле это очередной фейк. Во-первых, Украина является подписантом Конвенции о запрещении химического оружия и строго соблюдает свои международные обязательства. Во-вторых, россияне не приводят никаких доказательств, что тоже является признаком фейка" — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно российские z-военкоры время от времени распространяют видео, где запечатлено применение российскими войсками химического оружия по украинским позициям. Это является военным преступлением и откровенным нарушением законов войны.

Руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко говорит, что распространение подобных фейков — часть стратегии Кремля относительно информационного ответа на события в Курской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне запустили фейк о ВСУ говоря, что те якобы сжигают свои авто после вступления в силу нового закона о мобилизации.