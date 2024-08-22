Часть российских войск "в котле": ВСУ продвинулись в Курской области (карта)

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Продолжается операция ВСУ в Курской области, наши воины взяли под контроль еще часть территории РФ. В результате часть российских войск оказалась практически в окружении.

Изменения в Курской области отражены на карте deepstate. Ситуацию прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

"На Курщине часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян все стабильно", — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил украинский журналист Андрей Цаплиенко на основании данных deepstate, украинские силы взяли под контроль поселок Краснооктябрьское. Таким образом, поясняет он, сухопутное сообщение с южным берегом реки Сейм в Глушковском районе Курской области полностью перерезано. Выйти оттуда российские подразделения теперь могут либо по понтонным переправам, либо переплыв реку.

Как сообщал "Телеграф", Bloomberg пишет, что наступление ВСУ в Курской области имеет две цели. Первая — вынудить российских оккупантов перебрасывать войска с фронта на Донбассе и заставить союзников мобилизоваться, увеличив и ускорив поставки оружия Украине, одновременно сняв ограничения на удары дальнобойным вооружением по России.