Где находится город Калач-на-Дону и почему этот город атаковали БпЛА (карта)

Атака на город была совершена не в первый раз

В ночь на 22 августа БПЛА атаковали аэродром "Мариновку" в РФ. Он находит в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области.

"Телеграф" расскажет, что известно об аэродроме. А также почему туда могли прилететь украинские дроны.

В городе Калач-на-Дону раньше находилась нефтебаза. Туда, кстати, уже прилетали БПЛА. Кроме этого там есть аэродром.

"Мариновка" – военный аэродром. Расположен в поселке Октябрьский недалеко от села Мариновка в Волгоградской области.

На нем базируются самолеты-разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-24М из состава 11-го смешанного авиационного полка. Эта часть участвовала в войне на Украине. Аэродром известен тем, что в сентябре 2023 один из самолетов Су-24М упал во время тренировок, экипаж погиб.

Обратите внимание" Что от аэродрома "Мариновка" до крайней точки Украины на Востоке, — села Ранняя Заря Луганской области — около 450 километров; в Харьков — более 750; в Киев — более 1200; Днепра — более 800. "Телеграф" показал карту.

Добавим, что после атаки дронов на аэродроме после сильных взрывов возник пожар. Пропагандистские СМИ писали, что один БпЛА якобы сбили в нескольких километрах от аэродрома и он упал в поле, а обломки другого БПЛА упали на неиспользуемое бытовое помещение, вызвав пожар. Однако местные жители в соцсетях написали, что это ложь – пожар начался на территории непосредственно "Мариновки".

Одна из местных жительниц в локальном чате отметила, что людям приказали собрать документы, поскольку возможно объявление эвакуации.

Ранее мы уже писали, что на российском аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области спутники NASA зафиксировали пожары после атаки украинских дронов. "Телеграф" рассказывал, что известно об аэродроме "Саваслейка", который могли атаковать беспилотники.