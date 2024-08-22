Де знаходиться місто Калач-на-Дону і чому це місто атакували БпЛА (карта)

Атака на місто була здійснена не вперше

В ніч на 22 серпня БпЛА атакували аеродром "Маринівку" у РФ. Він знаходить в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області.

"Телеграф" розповість, що відомо про аеродром. А також, чому туди могли прилетіти українські дрони.

В місті Калач-на-Дону раніше знаходилась нафтобаза. Туди, до речі, вже прилітали БпЛА. Окрім цього там є аеродром.

"Маринівка" – військовий аеродром. Розташований в селищі Октябрський неподалік від села Маринівка в Волгоградській області.

На ньому базуються літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М зі складу 11-го змішаного авіаційного полку. Ця частина брала участь у війні в Україні. Аеродром відомий тим, що у вересні 2023 року один з літаків Су-24М впав під час тренувань, екіпаж загинув.

Зверніть увагу" Що від аеродрому "Маринівка" до крайньої точки України на Сході, – села Рання Зоря Луганської області – близько 450 кілометрів; до Харкова – понад 750; до Києва – більш ніж 1200; Дніпра – понад 800. "Телеграф" показав карту.

Додамо, що після атаки дронів на аеродромі після сильних вибухів виникла пожежа. Пропагандистські ЗМІ писали, що один БпЛА нібито збили за кілька кілометрів від аеродрому і він упав у поле, а уламки іншого БПЛА впали на невикористовуване побутове приміщення, спричинивши пожежу. Проте місцеві мешканці у соцмережах написали, що це брехня – пожежа почалася на території безпосередньо "Маринівки".

Одна з місцевих мешканок в локальному чаті зазначила, що людям наказали зібрати документи, оскільки можливе оголошення евакуації.

Раніше ми вже писали, що на російському аеродромі "Саваслейка" у Нижегородській області супутники NASA зафіксували пожежі після атаки українських дронів. "Телеграф" розповідав, що відомо про аеродром "Саваслейка", який могли атакувати безпілотники.