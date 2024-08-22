Частина російських військ "в котлі": ЗСУ просунулися в Курській області (карта)

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Триває операція ЗСУ у Курській області, наші воїни взяли під контроль ще частину території РФ. В результаті частина російських військ виявилася практично в оточенні.

Зміни в Курській області відображені на карті deepstate. Ситуацію прокоментував керівник Центру протидії дезінформації офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

"На Курщині частина російських військ практично в казані. Водночас в ефірах у росіян все стабільно", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Як уточнив український журналіст Андрій Цаплієнко на підставі даних deepstate, українські сили взяли під контроль селище Краснооктябрьскоє. Таким чином, пояснює він, сухопутне сполучення з південним берегом річки Сейм у Глушківському районі Курської області повністю перерізано. Вийти звідти російські підрозділи тепер можуть або понтонними переправами, або перепливши річку.

Як повідомляв "Телеграф", Bloomberg пише, що наступ ЗСУ в Курській області має дві цілі. Перша — змусити російських окупантів перекидати війська з фронту на Донбасі та змусити союзників мобілізуватися, збільшивши та прискоривши постачання зброї Україні, одночасно знявши обмеження на удари далекобійним озброєнням по Росії.