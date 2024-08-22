"Хімічна атака ЗСУ": росіяни розганяють у мережі нову байку-страшилку, що цього разу

Поширення подібної брехні – частина стратегії Кремля.

Росіяни запустили в мережі фейк про хімічну атаку в Курській області, яку нібито здійснили ЗСУ через "неможливість прорвати" оборону. Цією темою пропагандисти піднімають паніку та намагаються звинуватити українські сили у порушенні норм міжнародного права.

Інформація про хімічну атаку є абсолютною брехнею. Це підтвердили у Центрі протидії дезінформації.

"Насправді це черговий фейк. По-перше, Україна є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї і суворо дотримується своїх міжнародних зобов’язань. По-друге, росіяни не наводять жодних доказів, що теж є ознакою фейку", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме російські z-військори час від часу розповсюджують відео, де зображено застосування російськими військами хімічної зброї за українськими позиціями. Це є військовим злочином та відвертим порушенням законів війни.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко каже, що поширення подібних фейків є частиною стратегії Кремля щодо інформаційної відповіді на події у Курській області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни запустили фейк про ЗСУ, говорячи, що ті нібито спалюють свої авто після набрання чинності новим законом про мобілізацію.