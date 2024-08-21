Оккупанты "крыли" Украину разными видами вооружения: как отработала ПВО, сколько сбили ракет

Дроны также фиксировали в Беларуси

В среду, 21 августа, россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар. Армия РФ использовала разные виды вооружения.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

Откуда запускали ракеты и дроны

С территории Воронежской области РФ были запущены две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а из воздушного пространства Курской области — управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69. Дополнительно из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска направили 69 ударных "шахедов".

Сколько сбили "шахедов" и ракет

В целом, Воздушными силами Украины было выявлено и сопровождено 72 воздушных целей. Противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя была сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных "Шахедов" в разных областях. В частности, в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах также отметили, что 16 вражеских беспилотников были утрачены под влиянием радиоэлектронных средств противодействия.

Также военные зафиксировали пересечение вражеского дрона государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области. Один из российских беспилотников вернулся в Белгородскую область.

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