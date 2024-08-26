Летіли на аеродром "Енгельс"? Саратовську область РФ зранку атакували безпілотники (фото та відео)

За офіційними даними є постраждалі

У понеділок, 26 серпня, російські міста Саратов та Енгельс (Саратовська область) атакували безпілотники. Російська влада заявила, що і там і там "є факти влучання уламків у житлові будинки".

Як написав у Telegram губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, БПЛА в області було ліквідовано засобами ППО, але є руйнування від падіння уламків. Пізніше він повідомив, що є постраждалі. У тяжкому стані госпіталізовано жінку. Іншим надано допомогу на місці.

За даними росЗМІ, перші вибухи пролунали в Саратові близько 6:10 за місцевим часом, ще одна серія пролунала приблизно через 15 хвилин. Було збито кілька повітряних цілей. Однак нібито внаслідок падіння уламків у Саратові постраждав будинок у ЖК "Волга Скай" — пошкоджено обшивку будівлі та вибито скло на трьох поверхах.

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В Енгельсі уламки пошкодили дах будинку на вулиці Пушкіна та верхній поверх будівлі. Також уламками посікло понад 10 машин. Про постраждалих не повідомляється.

Варто розуміти, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв. Важливо мати на увазі, що ЗСУ не воюють проти мирного населення Росії, тому ціллю атаки (якщо Україна взагалі має до неї відношення), ймовірно, міг бути аеродром "Енгельс-2", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, з яких росіяни обстрілюють Україну. Однак Росії важливіше зберегти свої військові об’єкти, ніж громадян, тому їхня ППО може збивати БПЛА над густонаселеними районами міст.

Як повідомляв "Телеграф", ранок понеділка, 26 серпня, розпочався для більшості регіонів України з повітряної тривоги. Близько 6 години ранку в межах Київської області пролунали вибухи. Ймовірно, це є результатом роботи ППО.