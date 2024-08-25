Ще два села під контролем України: ЗСУ просунулися в Курській області (мапа)

Український наступ не зупиняється

Українські військові продовжують проводити операцію в Курській області Росії. У деяких місцях вони змогли досягти просування, а також зайняли два населені пункти.

Про це розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський за підсумком 25 серпня. За його словами, це він обговорював з головнокомандувачем Олександром Сирським.

"Є просування наше в Курській області – від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду", — сказав він.

Він не став згадувати про те, які саме населені пункти наразі перебувають під контролем ЗСУ.

Водночас російські z-канали оприлюднили дві карти того, що відбувається у Курській області, з яких зрозуміло, що основні бойові дії відбуваються у східній частині української зони контролю. У повідомленнях також зазначається, що росіяни перекинули на цей напрямок сили із Запорізької області та з Донбасу.

Крім того, російські воєнкори закликали росіян з районів бойових дій евакуюватися, а також попередили, що мають намір стирати з лиця землі свої села і міста, якщо вони опинилися під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що після появи в Курській області української військової комендатури, у Суджі вводиться комендантська година.